Juventus, una sorpresa dall’allenamento pre Maccabi

Allenamento mattutino sotto la pioggia per la Juventus che deve riprendersi dopo il k.o. in campionato contro il Milan e pensare alla gara di domani sera dove affronterà il Maccabi in una partita fondamentale per le ambizioni europee.

Come detto, nella sessione odierna precedute da un breve discorso da parte di mister Allegri, c'è stata una gradità novità tra i presenti. Se le assenze di Pogba e De Sciglio erano previste, sorprende, invece, aver visto Federico Chiesa. L'italiano ha preso parte alla prima fase di allenamento ma, salvo sorprese, non sarà comunque della partita di domani. L'ex Fiorentina è vicino al rientro, ma è ancora troppo presto per vederlo in campo in una gara vera.