Juventus, veleno su Andrea Agnelli: “Pericoloso che sia lui a disegnare il calcio europeo di domani”

Dopo le scintille di ieri sera allo Stadium con l’allenatore dell’Inter Conte, Andrea Agnelli deve anche incassare le critiche piovute dalla Francia e dal giornale storico L’Equipe. L’attacco frontale è la prima firma del quotidiano, il giornalista e scrittore Vincent Duluc, che titola il suo intervento in modo eloquente: “Deriva”. L’editorialista anzitutto evoca come fu l’Equipe, dopo averne dato i natali, a consegnare la prima coppa al Real Madrid, definendola all’epoca come “figlia dell’amore”. La futura Champions invece “sarà piuttosto la figlia della dittatura dei grandi club, della loro avidità e della debolezza dell’Uefa”. Di più, secondo il quotidiano francese, “lo sport più universale del pianeta è confiscato da una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni per timore di uscire dai giochi e di non poter più condividerne i benefici”.

L’Equipe accusa l’Uefa: “Troppo debole o troppo ambigua per resistere, abbandonando così la vocazione e la responsabilità nell’illusione di mantenere il suo potere: la verità è che è già scavalcata e che ha già perso -riporta Gazzetta.it-“. Per lo meno, e per il momento, la nuova Champions evita l’idea di una Superlega chiusa “che negherebbe l’essenza, la cultura e la storia dello sport europeo”. E anche se il calcio francese guadagnerebbe una squadra in più (3+1), per il quotidiano si tratta comunque di “un’esigua illusione visto che il 90% dei 20 club più ricchi sono sempre qualificati”. Il sistema dei gironi autunnali più dinamici, secondo l’Equipe, “non farà che aumentare lo scarto tra le big e il resto del mondo”.