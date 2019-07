Juventus, via libera per de Ligt: c’è la data di arrivo. Inserita super clausola nel contratto

La telenovela di mercato che riguarda Matthijs de Ligt e la Juventus sembra prossima alla sua conclusione. I bianconeri vogliono chiudere l’affare entro una settimana: all’Ajax andranno circa 70 milioni di euro. Ingaggio da 8 milioni più bonus al giocatore.

Sarebbero ormai poche le ore che separano il centrale olandese e la Vecchia Signora dalla fumata bianca. Secondo quanto riporta La Stampa, Paratici e la società olandese avrebbero, ormai, limato ogni dettaglio ed entro una settimana l’affare andrà in porto. La data dovrebbe proprio essere quella della partenza della Juventus per il tour in Asia con la società bianconera che vuole avere de Ligt insieme alla squadra.

CIFRE E CLAUSOLA – Di fondamentale importanza il ruolo giocato da Mino Raiola che avrebbe aiutato nel portare a termine la trattativa. Saranno 70 i milioni di parte fissa che andranno all’Ajax mentre circa 10 i milioni di bonus. Al giocatore 8 di ingaggio e l’inserimento di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro voluta proprio dal potente agente. Raiola che incasserà ben 11 milioni di commissioni per aver concluso l’affare. Insomma, tutti contenti e operazione in dirittura d’arrivo.