Juventus Women campione d’Italia per la quarta volta consecutiva

Le ragazze della Guarino ancora le più forti d'Italia

Redazione ITASportPress

Serviva un punto contro il Napoli per conquistare il fantastico quarto Scudetto consecutivo, ne arrivano tre per le Juventus Women nella splendida giornata di Vinovo. Splendida per il meteo, grazie a un sole primaverile che accompagna l'ennesima vittoria in campionato per le ragazze di Coach Guarino. Splendida per quello che significa: festa, ancora una volta. Arricchita da un dato che è più di una semplice statistica: lo Scudetto arriva vincendo tutte le partite che finora il calendario ha messo di fronte alle Campionesse d'Italia, in carica e oggi confermate. La Juventus batte dunque il Napoli, e tutto nella giornata di oggi ha un senso, a partire dalle marcatrici: Girelli, al suo gol numero 50 in bianconero, Barbara Bonansea, dall'inizio del progetto la punta bianconera,

LA GARA - La Juve ci mette poco più di un quarto d'ora per far capire, al Napoli ma anche al Milan che sta senz'altro seguendo la partita, che un pareggio oggi non le basta. Il tempo di scaldare i motori, aggiustare un paio di volte il tiro, e al 19' ci pensa Cristiana, ottimamente assistita da Maria Alves, a battere in due tempi il portiere del Napoli.

Passano dieci minuti, ed è Barbara Bonansea a ricevere l'assist ancora di Maria Alves e raddoppiare, cominciando sul serio a cucire il nuovo tricolore sulle maglie bianconere. Un giro di lancette dopo c'è gloria anche per Super Laura Giuliani, che dice no da fuoriclasse a un insidioso tentativo di Goldoni da buona posizione.

La Juve è nella situazione ideale, ma continua a macinare (bel) gioco e non alza il piede dall'acceleratore, nè a fine primo tempo (Staskova vicina al gol) nè quando si rientra in campo nella ripresa: prima è Girelli a sfiorare il palo con una conclusione in area, poi Lundorf allo scoccare dell'ora di gioco, con una zampata che si alza sopra la traversa.

Traversa che, come curioso botta e risposta delle due marcatrici di oggi, viene colpita dalle bianconere prima da Bonansea (70', incrocio dei pali) e poi da Girelli al 72'.

Ma poi arrivano i minuti in cui la cronaca conta poco, il tabellino ancora meno: arrivano i minuti della festa, dei sorrisi e della gioia.

Di e per queste immense ragazze, che quest'anno in campionato hanno solo vinto e che si sono cucite sul petto, per la quarta volta, uno Scudetto favoloso.