Juventus, Yildiz accontenta Allegri: capelli tagliati… di lunedì

L'attaccante tedesco di origini turche della Juventus, classe 2005, arrivato a Torino nel 2022 a scadenza di contratto con il Bayern e promosso in prima squadra da Allegri durante il ritiro estivo dopo qualche apparizione con la Next Gen nella scorsa stagione, è corso dal barbiere già lunedì pomeriggio, peraltro giornata tradizionalmente dedicata al riposo per chi lavora in questo settore.

Non era evidentemente il caso di Matteo Rosucci, parrucchiere che opera a Torino, oltre che fratello della centrocampista della Juventus Women Martina. Chioma notevolmente sfoltita e foto d’ordinanza su Instagram con sorriso del caso per Yildiz.

Kenan Yildiz in posa con il nuovo look

Un chiaro segnale di obbedienza al proprio allenatore, che difficilmente lo terrà con sé durante il prosieguo della stagione, ma che ha più volte elogiato le qualità tecniche di Yildiz, messosi in evidenza durante le amichevoli estive. Nonostante… il look: “Domani si taglia i capelli, facciamo le cose come si devono fare” aveva tuonato Allegri nella conferenza post partita di Udine. Detto, fatto…

Del resto il talento del ragazzo, centrocampista eclettico utilizzabile anche in fascia, è noto. Kenan ha già debuttato sotto età nell’Under 21 turca dopo aver scelto di rappresentare la nazionale d’origine della propria famiglia e pare destinato ad essere uno dei punti di forza della nuova Juventus Next Gen, iscritta al girone B della Serie C.

Yildiz tornerà quindi dal tecnico Massimo Brambilla con un taglio tutto nuovo. Pronto per nuove incursioni in prima squadra.