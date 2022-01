Kahn esalta Lewandowski e Neuer: “Robert un fenomeno. Manuel para sempre tutto”

Parla il numero uno del club tedesco

Nella serata di ieri è andata in scena l'assegnazione dei premi FIFA The Best con Robert Lewandowski che si è aggiudicato quello più importante come miglior giocatore del 2021. A parlare del centravanti polacco del Bayern Monaco è stato l'amministratore delegato del club bavarese Oliver Kahn che al sito ufficiale del club ha esaltato il bomber ma anche il portiere Manuel Neuer.