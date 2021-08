Kaio Jorge alla Juventus, è fatta: cifre e dettagli dell’operazione

Il brasiliano pronto al trasferimento in bianconero

La trattativa si sarebbe sbloccata sulla base di 4 milioni di euro potenziali per il club brasiliano, con la Juve che pagherà 1,5 milioni di euro di parte fissa, oltre a 1,5 milioni di euro in caso di qualificazione dei bianconeri alla Champions League, ed un ulteriore milione di bonus legato alle presenze.

Il Santos, inoltre, sembra essere riuscito a strappare altre piccole, ma molto importanti clausole come una percentuale del 5% sulla futura rivendita del giocatore, e un diritto di prelazione nel caso in cui la Juventus volesse prestare Kaio Jorge in sudamerica. Kaio Jorge arriverà in Italia nei prossimi giorni per firmare un contratto fino al 2026.