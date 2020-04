Kakà al Manchester City, l’ex agente: “Era tutto fatto, ma Ricky si oppose”

Nel 2009 Kakà venne ceduto dal Milan al Real Madrid. Era l’anno in cui anche Cr7 sposava il progetto blanco. Il brasiliano però, a differenza del portoghese, non seppe imporsi e la sua carriera tramontò. Nell’estate dello stesso anno però l’ex fantasista era richiestissimo sul mercato e le pretendenti non mancavano.

CITY – L’ex agente del giocatore Gaetano Paolillo ha svelato un retroscena di mercato di quell’anno. Il Manchester City infatti fece un’offerta monstre per Kakà, ma l’affare non andò in porto: “Galliani ricevette una proposta da circa 100 milioni di euro del club inglese per Ricky, cifra che avrebbe fatto molto comodo al Milan, soprattutto in un periodo in cui ogni anno perdeva molti soldi. Fosse stato per il Milan lo avrebbero venduto, chiamarono sia me che il papà di Kakà per sottoporgli la proposta. Kakà, però, fece muro e non volle andare via”.