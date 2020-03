Kakà fa il tifo per Ronaldinho: “Spero torni a sorridere”

Kakà e Ronaldinho hanno condiviso per anni lo spogliatoio della nazionale verdeoro. I due hanno fatto innamorare i tifosi di Milan e Barcellona con il loro calcio contagioso. Dopo il ritiro però Ronaldinho ha avuto diversi problemi con la giustizia e ora si trova in carcere dopo aver tentato di entrare in Paraguay con carta d’identità e passaporto falso.

KAKA‘ – Durante un’intervista rilasciata a AS Kakà ha voluto lasciare un messaggio per l’amico: “È tutto molto triste. Non ho molte informazioni sulla situazione per parlarne in maniera dettagliata, ma per chi come noi ha vissuto parecchie esperienze con Ronaldinho ed è suo amico, è molto triste vederlo in questa situazione. Spero che torni a sorridere, a giocare a calcio e a divertirsi”.