Kane, al Mondiale con la fascia arcobaleno in sostegno della comunità LGBTQ+

La decisione della Nazionale dei Tre Leoni e di altri Paesi in vista di Qatar 2022.

Harry Kane andrà al Mondiale con la sua Inghilterra e ne sarà il capitano. Al suo braccio ci sarà però una fascia molto speciale, quella arcobaleno in sostegno della comunità LGBTQ+.

Secondo quanto si apprende da Sky Sports, infatti, la FA aveva già annunciato l'iniziativa di indossare la fascia One Loveal Mondiale in Qatar nonostante, ad oggi, sia stata vietata. Eppure, Kane e diversi capitani di altre Nazionali - Lewandowski è tra questi -, porteranno al braccio comunque il simbolo di sostegno alla comunità LGBTQ+. Pare che la Federazione abbia inoltrato una richiesta alla FIFA per avere il permesso e si stia attendendo una risposta ufficiale che potrebbe arrivare mercoledì da Zurigo.