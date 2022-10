Kane annuncia nascita fondazione a suo nome per la salute mentale

Una grande iniziativa da parte del bomber dell' Inghilterra e del Tottenham Harry Kane . Il centravanti, infatti, ha annunciato la creazione di una Fondazione a suo nome per aiutare in tema salute mentale .

Attraverso i propri canali social, il centravanti ha scritto in un post: "Sono molto orgoglioso di lanciare la Harry Kane Foundation: segna l'inizio di un viaggio per me poiché la mia Fondazione mira a trasformare il pensiero di una generazione intera sulla salute mentale. Voglio saperne di più, aiutare a normalizzare le conversazioni sulla salute mentale, promuovere abitudini positive che supportano il benessere mentale e affrontare lo stigma che circonda l'argomento".