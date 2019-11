Kane è insaziabile: il gol al Kosovo vale due record

Nonostante il clima amichevole creato dai tifosi del Kosovo, l’Inghilterra non ha avuto pietà della Nazionale di casa. I Leoni inglesi hanno travolto i balcanici con un netto 4-0. Una delle reti porta la firma di Harry Kane che stabilisce così un primato particolare. E’ l’unico giocatore sempre in gol a qualsiasi partita a cui ha preso parte in queste qualificazioni a Euro 2020. Ha anche eguagliato il record di gol in un anno solare con la maglia dell’Inghilterra, raggiungendo George Hilsdon nel 1908 e Dixie Dean nel 1927. Insomma una marcia a ritmo di primati e record.