Kane, Euro 2020 si fa sentire: “Ricorderò sconfitta con l’Italia per sempre”

Parlando dei difensori albanesi che giocano in Serie A, è stato inevitabile commentare anche quella finale di Wembley che ha visto gli Azzurri avere la meglio: "L'Albania ha tre difensori che giocano in Serie A? Sarà difficile, lo sappiamo. Analizziamo sempre i nostri avversari e sappiamo che sono ben strutturati e che giocano molto bene in difesa. Dal mio punto di vista, però, vogliamo pensare a noi e al nostro gioco. Diciamo che conta quello che possiamo fare. Sarà una gara molto dura, mi aspetto una battaglia contro ottimi difensori. Resto comunque fiducioso delle mie capacità e di quelle dei miei compagni. Cercheremo di vincere segnando qualche gol".

Poi, un passaggio sulla sconfitta in finale a Wembley e Kane non si nasconde: "È stata dura, perdere in casa, con tutto Wembley che tifafa... me lo ricorderò per il resto della mia carriera. È difficile mettersi alle spalle cose del genere, a meno che non si riesca a vincere qualche grosso torneo".