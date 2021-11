Kane, record con l’Inghilterra: aggancia Lineker sul podio dei migliori marcatori e sui social…

Il centravanti ne fa 4 contro San Marino ed entra nella storia della Nazionale inglese

Ebbene sì, perché l'attaccante ha usato tutto il suo repertorio per arrivare a 48 reti complessive con la Nazionale della Regina e solo il cambio deciso dal CT Southgate gli ha impedito di andare oltre le quattro marcature. Una sostituzione che ha reso "felice" anche Gary Lineker, storico ex calciatore, col quale proprio Kane adesso condivide il podio dei migliori marcatori dell'Inghilterra. L'ex attaccante ha commentato le reti dell'inglese nella notte con diversi tweet davvero simpatici dando vita ad un autentico show social.

"Questo è molto premuroso da parte di Southgate. Richiamare in panchina Kane in modo che io possa godermi ancora un po' di gloria per qualche mese", ha scritto Lineker facendo riferimento al fatto che se l'attaccante fosse rimasto in campo avrebbe potuto superare le 48 marcature e dunque spodestarlo dal podio dei migliori.