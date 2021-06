Kane: “Vorrei le skills di Pogba e la ‘stazza’ di Donnarumma…”

In una simpatica intervista rilasciata qualche giorno fa a TCL Europe ma che sta diventando virale in queste ore, Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, ha raccontato quali sono le doti di alcuni altri calciatori che lui stesso vorrebbe...

