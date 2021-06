Kanté: “Presto parlare di Pallone d’Oro. Io simpatico? Sono come tutti gli altri”

Il centrocampista del Chelsea e della Francia molto apprezzato nelle ultime settimane

NON CI PENSA - A spegnere questi insistenti rumors, però, è stato il diretto interessato che, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale ha voluto precisare di non pensare al trofeo e, anzi, di non essere troppo a proprio agio con i tanti complimenti ricevuti: "Quest'anno a volte è stato difficile. Penso che il nuovo allenatore (Tuchel ndr) abbia permesso di darmi maggiormente le chiavi in mezzo al ​​campo e allo stesso tempo di avere più libertà. Sono stato in grado di crescere nel mio modo di giocare. Pallone d'Oro? Credo sia un po' presto per parlarne adesso. Mancano sei mesi. Mancano tante partite, tante gare. Non serve dire che me lo merito oggi perché mancano molte gare", ha detto Kanté.