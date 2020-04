Karius: “Troppa ostilità sui social. Mia carriera cancellata dopo finale di Champions”

Loris Karius non ci sta e si racconta in un’intervista rilasciata alla Bild. Il portiere del Besiktas, ma di proprietà del Liverpool, è diventato protagonista per la spiacevole serata di Champions League nella finale del 2018 contro il Real Madrid, quando alcuni suoi errori sono stati decisivi per la sconfitta dei Reds.

Il portiere, da quel momento, è stato sempre bersaglio di insulti e critiche molto pesanti: “Non mi pento delle scelte che ho fatto. Ho imparato molto da quegli errori”, ha raccontato Karius. “Ho subito persino una commozione cerebrale dopo lo scontro con Sergio Ramos e questo è stato accertato dai migliori specialisti del mondo. Non volevo renderlo pubblico e mi sono preso pure gli insulti. Non ho mai cercato scuse, non capisco chi prende in giro qualcuno che ha avuto problemi di questo tipo. Ho giocato una finale di Champions a 24 anni, in Germania solo Neuer e ter Stegen ci sono riusciti tra i portieri in attività. Quella partita ha cancellato tutto, ci sono state reazioni esagerate e irrispettose nei miei confronti sui social. In generale c’è grande ostilità verso i calciatori. È assurdo quello che scrive la gente nascondendosi dietro profili anonimi: insulti, discriminazioni razziali, anche minacce di morte”.

IL FUTURO DI KARIUS