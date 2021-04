Kean: “Al Psg sto bene. Dispiaciuto per addio alla Juventus. Se tornerei? Dico…”

Parla l'attaccante del Psg e della Nazionale italiana

Moise Kean torna a parlare e lo fa a La Gazzetta dello Sport tra presente, passato e futuro. L'attaccante del Psg è tornato a discutere le questioni relative all'addio alla Juventus e l'approdo prima all'Everton e poi alla società parigina sottolineando come adesso stia bene ma che dentro di sé ha ancora un pizzico di rammarico per come sono finite le cose con la Vecchia Signora.

"A Parigi mi trovo benissimo, mi hanno accolto a braccia aperte, non me lo aspettavo. Qui la gente è più calda, con i compagni di squadra c’è una grande allegria, una gioia di giocare, ci si diverte. Siamo tutti giovani e però di grande talento. Qui puoi solo imparare. Mbappé e Neymar? Sono i due attaccanti più forti che ci siano. Giocare con loro è bello", ha detto Kean .

"L'addio alla Juventus? Sinceramente un po’ mi è dispiaciuto. La Juve mi ha dato tutto, sono cresciuto lì, senza la società non sarei dove sono ora. Ma poi ho capito che la vita di un calciatore è così e me ne sono fatto una ragione. Dovevo imboccare la mia strada, diventare uomo, era giusto così. La Juve mi resterà sempre nel cuore. Se ci tornerà l’anno prossimo? Questo non lo so. Ora mi godo le semifinali, poi vedremo. Se sapessimo cosa succede domani, saremmo tutti ricchi".