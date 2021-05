Kean cuore d’oro: distribuisce cibo a migranti e senzatetto a Parigi

L'attaccante del Psg e della Nazionale ha compiuto un bel gesto di solidarietà

Bomber in campo, campione anche fuori. Moise Kean ha conquistato Parigi e non solo il lato sportivo. L'attaccante della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain è stato protagonista di una bella iniziativa di solidarietà.

Come scrive Le Parisien, il centravanti ex Juventus ha approfittato della giornata libera nel weekend per recarsi a Porte de la Chapelle, a nord di Parigi, per distribuire cibo a migranti e senzatetto. A mostrare alcune delle immagini di quei momenti è stato lo stesso giocatore attraverso un post su Instagram. Nelle foto da lui pubblicate eccolo intento con un altro gruppetto di persone a migliorare la giornata dei più sfortunati. "Spingendo via il dolore", ha scritto Kean nella didascalia delle foto.