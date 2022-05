Kean da brividi su Raiola: “Mi hai tirato fuori dalla strada”

Le parole dell'attaccante della Juventus

Sono state ore di fermento e di tristezza per la morte del noto agente Mino Raiola . L'uomo, 54enne, ha detto addio al mondo del calcio e ai tanti assistiti di cui curava gli interessi. Oltre ai "grandi" Ibrahimovic, Balotelli e Pogba, anche giovani come Haaland, Donnarumma e Moise Kean . Proprio l'attaccante della Juventus ha voluto mandare un messaggio davvero toccante sui social al compianto procuratore.

"Ancora non riesco a crederci, mi hai tirato fuori dalla strada e mi hai insegnato così tanti principi nella vita", ha scritto Kean su Instagram. "Ad essere onesti non è un addio per noi, visto che sarai per sempre nel mio cuore. R.I.P big boss".