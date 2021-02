Kean, nostalgia bianconera?: “Mi manca la Serie A. Quando posso guardo la Juventus…”

Moise Kean sente un pizzico di nostaglia dell’Italia. Non si nasconde l’attaccante ora in forza al Paris Saint-Germain che, dopo un periodo non felicissimo con la maglia dell’Everton in Premier League, sta trovando maggiore continuità, di gioco e di rendimento, in Ligue 1 con la maglia dei parigini. Decisivo anche nella sfida di Coppa di Francia contro il Caen – sua la rete della vittoria -, il centravanti italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TribalFootball.

Kean: “Mi manca la Serie A…”

“Il campionato italiano è di buon livello e sì, mi manca”, ha ammesso Kean. “Ma adesso sono un giocatore del Psg e penso solo a questo. Però è vero che ogni tanto mi manca. Quando riesco guardo le partite della Juventus. Mi affascina molto guardare il campionato italiano”. Parole piuttosto chiare quelle dell’attaccante che si mostra concentrato sull’attuale club ma, probabilmente, se ci fosse in futuro la possibilità di fare ritorno in Serie A… beh, quantomeno ci penserebbe.