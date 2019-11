Kean pronto alla svolta: “Voglio essere titolare nell’Everton. Nazionale maggiore? Ci spero…”

Prima esperienza all’estero per Moise Kean, attaccante dell’Everton ed ex Juventus. Il bomber anche della Nazionale italiana, per ora punto fermo di quella U21 del ct Nicolato, ha parlato al Corriere dello Sport del suo momento in Premier League e delle sue ambizioni future.

INGHILTERRA – “La Premier League è un campionato molto diverso dalla Serie A, serve tempo per ambientarsi. Quind, se devo pensare ad un obiettivo nell’immediato penso solo a prendermi un posto da titolare nell’Everton e lavorare in questa direzione”, ha detto Kean. “Voci di mercato? Io non penso al mercato ora, ci pensano gli altri. Io guardo al presente, voglio solo allenarmi e giocare”.

NAZIONALE – Dal club all’Italia con la speranza di passare definitivamente dall’U21 alla squadra di Roberto Mancini: “Alla Nazionale maggiore puntano tutti, è chiaro che lo stesso possa valere per me, ci spero. Di Nicolato posso dire che è un grande tecnico e che si motivare molto bene”.