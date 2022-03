Kessie-Barcellona: accordo trovato. Addio al Milan a parametro zero

In Spagna danno per fatto l'affare

Franck Kessie giocherà nel Barcellona la prossima stagione. In Spagna sono sicuri che l'ivoriano dirà addio al Milan e che, anzi, abbia già l'accordo col club blaugrana per un trasferimento in estate. Secondo Sport, il club catalano e l'ex centrocampista dell'Atalanta avrebbero trovato l'accordo sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti, più bonus. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Milan ed ha rifiutato qualsiasi offerta di rinnovo che il club rossonero gli ha fatto negli ultimi mesi.