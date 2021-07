Kessie, il rinnovo col Milan dopo l’Olimpiade ma… attenzione al Liverpool

I rossoneri vogliono rinnovare il contratto al giocatore ma attenzione alle rivali...

La svolta per conoscere il futuro di Franck Kessie arriverà solo quando il calciatore farà ritorno dall'esperienza all'Olimpiade con la sua Nazionale. Il destino del centrocampista del Milan dovrebbe essere ancora in rossonero ma non è detto che da qui alla fine della finestra di trattative possano esserci sorprese.

Nei giorni in cui tornerà a Milano, sarà lo stesso Presidente a dover sciogliere le riserve sul rinnovo di contratto che tarda ad arrivare per via della questione economica. Il giocatore verrà chiamato ad esprimersi con chiarezza tra la possibilità di proseguire l'esperienza al Milan, alle condizioni della società, o l'intenzione di inseguire un contratto più oneroso altrove. Alla finestra ci sarebbe il Liverpool, disposto anche ad andare oltre i 6 milioni a stagione per metterlo sotto contratto a parametro zero alla scadenza dell'attuale accordo con il club milanista. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.