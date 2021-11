Kessie-Milan, il rinnovo non arriva: la situazione

Futuro ancora incerto per il centrocampista

Franck Kessie il rinnovo col Milan che tarda ad arrivare. Ormai è diventato un tormentone in casa rossonera e non si riesce a mettere la parola fine alla vicenda. Il centrocampista del Diavolo aveva giurato amore e fedeltà ma ancora non ha messo nero su bianco il prolungamento di contratto. Diversi gli incontri tenuti tra l'agente dell'ivoriano e la società milanese ma ancora niente fumata decisiva.

Nelle scorse ore Paolo Maldini ha parlato di ulteriori incontri tra le parti facendo comprendere però che i dialoghi avuto non siano stati certo positivi. L'offerta economica del Milan sembra essere troppo bassa rispetto a quella che top club come il Psg potrebbero fare nella prossima estate a Kessie che, ricordiamolo, potrebbe liberarsi a parametro zero. Una scena già vista in precedenza con i casi Calhanoglu e Donnarumma.