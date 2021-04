Kessié: “Non so se darei nuovamente il 19 a Bonucci…”

Le parole del centrocampista ivoriano del Diavolo

Nel corso della sua intervista rilasciata al settimanale de La Gazzetta dello Sport Sportweek, il centrocampista del Milan Franck Kessié ha parlato anche di alcuni compagni ed ex compagni come Bennarcer, attuale collega di reparto, e Leonardo Bonucci, tornato alla Juventus dopo la parentesi in rossonero. In modo particolare il centrocampista ha commentato la decisione di lasciare la maglia numero 19 al centrale italiano: "Appena Bonucci arrivò qui mi spiegò che era importante, io parlai con Leonardo, con mister Montella, pure con Gattuso, che ancora allenava la Primavera... Bonucci era più grande, aveva più esperienza. Ma oggi non so se lo rifarei".