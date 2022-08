Kessie può tornare in Italia se il Barcellona non lo registra: due le piste

Situazione da monitorare per il centrocampista.

Redazione ITASportPress

Caos in casa Barcellona dove i nuovi acquisti rischiano di non poter essere registrati dal club e, dunque, di essere ancora liberi di cercarsi una nuova squadra. Quello che sta accadendo in casa blaugrana ha davvero dell'incredibile e potrebbe portare Franck Kessie e Andreas Christensen a dire addio ancor prima dell'inizio della Liga.

Secondo ESPN, per i due calciatori ci sarebbe una clausola per potersi liberare unilateralmente qualora il Barça non dovesse riuscire a registrarli in tempo. I giocatori hanno dato la loro parola al club di aspettare ma questa situazione potrebbe portare i due a guardarsi comunque attorno.

In modo particolare su Kessie, come riportato dal Corriere della Sera, sembra che Juventus e anche Milan stiano osservando con attenzione la situazione per essere, nel caso, pronte a dire la loro. I bianconeri cercando qualcuno in mezzo al campo, mentre per il Diavolo sarebbe un ritorno gradito dopo l'addio di pochi mesi fa.