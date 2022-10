Kessie, rumors di un ritorno al Milan: l’agente fa chiarezza

Nelle ultime ore in Spagna sono aumentati i rumors relativi alla presunta volontà di Kessie di chiudere il rapporto con il Barcellona per tornare al Milan. Dopo il trasferimento a parametro zero al club blaugrana, alcuni media hanno parlato del calciatore come poco contento e desideroso di provare a riaprire la pista del ritorno in Italia. Attraverso il Mundo Deportivo è arrivata la risposta di George Arangana, agente del centrocampista ivoriano.