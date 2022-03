Keylor Navas accoglie 30 rifugiati ucraini: cibo e letti nella sala cinema di casa sua

Il portiere del Psg ha voluto dare una mano

Come riportato da Sport.es, Keylor Navas ha deciso di dare un aiuto concreto mettendo a disposizione la propria dimora per ospitare diversi profughi dall'Ucraina. Ben 30 per la precisione. Queste persone - spiega il periodico spagnolo - sono state portate in Spagna dall'associazione volontaria Gracia di Barcellona che si è recata al confine, a Cracovia, per portare cibo e trasportare proprio i cittadini ucraini in fuga lontani da quelle zone di guerra. Al rientro, la lieta notizia con il portiere della Costa Rica che ha comprato 30 letti sistemandoli tutti nella sala cinema presente nella sua casa. Nel frattempo sua moglie si è messa a loro disposizione per preparare cibo e vestiti e tutti i beni di prima necessità utili in questo momento.