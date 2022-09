Keylor Navas, il retroscena: saltato al Napoli per 500 mila euro

Indiscrezioni sull'affare poi saltato.

Redazione ITASportPress

Prima il quasi certo addio, poi la permanenza con tanto di messaggio social. Parliamo di Keylor Navas, estremo difensore del Psg, rimaasto a Parigi come secondo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, così come il club francese, era desideroso di non ripetere il turnover della scorsa stagione tra i pali e ha cercato una soluzione alternativa alla Ligue 1.

Alla fine, però, il costaricano ha optato per rimanere e accettare la concorrenza piuttosto che lasciare il club. L'Equipe, a tal proposito, svela in queste ore un retroscena legato proprio al mancato trasferimento del calciatore ed in particolare della trattativa col Napoli.

Legato al Psg fino al 2024 con uno stipendio mensile di quasi 1 milione lordo, Keylor Navas si era accordato con il Napoli per un contratto triennale ma nel finale l’operazione è fallita per meno di 500mila euro. Da quanto si apprende, il club partenopeo si era spinto fino ad offrire complessivamente al giocatore un milione e mezzo in meno rispetto al Psg. A quelo punto Navas aveva accettato di rinunciare ad un milione e sperava che il club parigino mettesse i 500mila euro restanti. Cosa che non è avvenuta e che avrebbe quindi fatto saltare la trattativa.