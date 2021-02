Keylor Navas, lo strano record grazie a Messi: eguaglia… Christian Abbiati

Non fa mai piacere subire un calcio di rigore, eppure quello che è valso il momentaneo vantaggio al Barcellona nella sfida contro il suo Paris Saint-Germain non è stato mai così dolce visto poi l’esito della sfida. Keylor Navas, estremo difensore dei parigini, si è trovato a tu per tu dagli undici metri con La Pulce… Ancora una volta.

Keylor Navas come Abbiati grazie a Messi

Ebbene sì, perché come sottolineato da Opta, il portiere e Messi hanno un “feeling” quasi unico dal dischetto. I due si sono trovati ben quattro volte uno davanti all’altro con l’argentino capace di battere in tutte le occasioni il numero uno della Costa Rica. Col rigore subito nel big match di Champions League in Barcellona-Psg, Navas è stato battuto per la quarta volta. Solo Christian Abbiati ha subito lo stesso numero di gol dal dischetto dall’argentino.