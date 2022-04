Keylor Navas, messaggio a Donnarumma: “Voglio giocare e la prossima stagione…”

Il portiere avvisa l'italiano

Il portiere ha parlato a Canal+ della rivalità con il giovane ex Milan affermando di non soffrire la pressione per l’ingombrante presenza del collega ma di voler chiarire per la prossima stagione la situazione: "Rivalità con Donnarumma? C’è, sicuramente, ma credo sia necessario considerare diversi aspetti. Io ho una ottimo rapporto con Gigio ma voglio giocare sempre e tutte le partite. E questa situazione vissuta sinora non credo sia replicabile. Di certo non per un’altra stagione ancora. A fine anno arriverà il momento di pensare al futuro", ha detto Keylor Navas.