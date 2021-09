Khedira: “Allegri miglior uomo conosciuto nel calcio. Dybala? Troppi problemi…”

Parla l'ex centrocampista tedesco

Interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Sami Khedira, storico ex calciatore anche della Juventus. Il tedesco ha avuto modo di parlare ovviamente del club bianconero e dei temi più caldi come l'addio di CR7, il ritorno di Allegri e anche di Dybala.

ALLEGRI E SARRI - "Sono tanto diversi, ovviamente", ha esordito Khedira relativamente ai due tecnici. "Sarri era troppo diverso dallo stile Juve ma che squadra quel suo Napoli, ci ha fatto soffrire. Io con lui mi sono trovato bene, è sempre stato onesto e, se stavo bene, mi faceva giocare. Allegri però è il miglior uomo che abbia conosciuto nel calcio. Avevo feeling con lui anche quando il mio italiano era un disastro: questione di istinto. Se ci sentiamo ancora? Sì, parliamo di calcio, vita, viaggi, cibo, dei nostri vini preferiti. Ognuno ha i suoi gusti. Servirà tempo per ri-adattarsi a lui ma per me vincerà ancora. Per lo scudetto, la Juve è la favorita".

DYBALA - Un pensiero anche su Dybala chiamato in questa stagione a riprendersi la Juventus: "Paulo ha bisogno di un bodyguard sul campo, che lo protegga e lo faccia rendere. Ha avuto troppi infortuni e troppi problemi extra calcio, con troppe persone che parlavano intorno a lui. Invece deve restare concentrato, prendersi cura del suo corpo... e in questo mi sembra cresciuto.Un’altra cosa: sa segnare gol da sogno, ha un talento unico ma per me si mette troppa pressione. Pensa di dover fare tutto: passare, creare occasioni, essere leader. Lo ricordo in finale di Champions 2017, non era libero".

RONALDO - Infine una parola anche su Cristiano Ronaldo: "CR7 con Sarri? A volte capita di non avere le stesse opinioni del tuo allenatore. Non sempre si può andare d’accordo. Loro due hanno provato a essere professionali. Cristiano è il compagno più forte mai avuto, ha tutto, spesso la squadra gioca male e lui risolve. Ha un grande ego, non è il migliore a difendere e a volte non difende proprio, però guardate quanto ha vinto. A volte è meglio difendere in nove ma avere i suoi gol. Cristiano ti fa vincere, punto".