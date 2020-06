Khedira ci crede: “Juventus, possiamo vincere la Champions”

Passato, presente e futuro nelle parole di Sami Khedira nel corso di una diretta Instagram con i fan. Il centrocampista della Juventus ha racconato un pò di se stesso. Tra l’ambizione di vincere quanti più trofei possibili, sino agli idoli di infanzia, curiosamente giocatore ex della Vecchia Signora.

Khedira: “La Juventus può vincere la Champions”

“Voglia di vincere? Certo, è per questo che gioco a calcio”, ha esordito Khedira. “Io ho vinto quasi tutto. Vincere è come una droga. Se non vinci per un anno tutti i titoli, l’anno dopo dovrai provare a vincere ancora tutto. Il mio sogno è vincere la Champions League con la Juventus. Ci siamo andati vicini tre anni fa in finale contro il Real Madrid. Io credo che nei prossimi anni noi della Juventus potremmo vincere la Champions. È il mio sogno ed è il sogno anche di tutti gli juventini”.

Idoli d’infanzia a tinte bianconere

Dagli obiettivi presenti e futuri, al passato e a quelli che sono stati gli esempi che Khedira ha seguito fin da piccolo: “Sicuramente Zidane e Vieira. Sono giocatori diversi ma entrambi eccezionali. Zidane era uno dei migliori giocatori di sempre: era elegante e quello che faceva in campo sembrava semplice. Dall’altra parte Vieira, forte e intelligente. È stato bello vederli giocare e quindi volevo essere come loro”, ha spiegato il tedesco.