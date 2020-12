Khedira conferma: “Non aspetterò l’estate. Voglio tornare a giocare adesso”

Il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha parlato del suo desiderio di continuare la sua carriera in un altro club e della volontà di lasciare il club di Torino a partire dalla prossima finestra di mercato di gennaio. Non rientrando nelle scelte di Andrea Pirlo, il tedesco si era ritrovato separato in casa e dopo aver puntato i piedi per diversi mesi, pare aver cambiato idea dicendosi disponibile a lasciare il club.

Khedira: via a gennaio

Dopo aver parlato nelle scorse settimane, Khedira ha confermato il suo cambio di programma alla Bild: “Sono aperto a nuove sfide. Ho passato momenti difficili e voglio tornare a giocare a calcio, lottare per la vittoria settimana dopo settimana”, ha detto il tedesco che ha anticipato la sua decisione di partire al più presto da Torino. “Questo è quello che voglio veramente. Al momento ho ancora molta forza ed energia, quindi non aspetterò fino all’estate per giocare. Posso partire già a gennaio. I cambiamenti sono cose reali che accado e io sono completamente concentrato su questo”.

Per il calciatore sono tante le ipotesi. Tra le più probabili l’Everton di Carlo Ancelotti, tecnico già avuto ai tempi del Real Madrid. Per Khedira potrebbero bastare circa 4 milioni di euro per l’acquisto.

TATIANA, LA TIFOSA DELLA JUVENTUS FA UNA PROMESSA PICCANTE (CLICCA QUI PER SCOPRIRLA)