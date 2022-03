Khedira: “Ho conosciuto ‘due’ Cristiano Ronaldo. Alla Juventus era…”

Il tedesco è stato compagno di CR7 al Real Madrid e in bianconero

Interessante intervista da parte di Sami Khedira a ESPN. Diversi temi affrontati dall'ormai ex centrocampista tedesco con un passato anche in Italia con la maglia della Juventus. In modo particolare Cristiano Ronaldo e alcuni dettagli della sua carriera visti da chi lo ha vissuto in diversi momenti: sia in bianconeri in Serie A che in Liga al Real Madrid.