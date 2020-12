Khedira: “Mi alleno e voglio tornare a fare quello che amo, magari in Premier League”

Che Sami Khedira volesse lasciare la Juventus era risaputo da tempo. Adesso è praticamente ufficiale. A parlare della sua condizione è stato lo stesso centrocampista tedesco in un’intervista rilasciata al The Athletic in cui parla apertamente dell’idea di giocare in Premier League e della sua voglia di scendere di nuovo in campo in una gara vera.

Khedira: “Voglio tornare a fare ciò che amo”

“Sono un ragazzo competitivo e voglio giocare, questa situazione è insolita per me”, ha esordito Khedira. “Prendo parte agli allenamenti della squadra, cerco di mantenere sempre intatto il mio livello di concentrazione e di energia. Ma poi nel fine settimana manca la cosa più importante: voglio giocare. Ecco perché sto provando a cambiare la situazione o a lasciare Torino per tornare a fare quello che più mi piace: giocare a calcio”.

E pur di giocare, il tedesco è pronto a cambiare Paese, magari uno che ancora non ha mai visto: “Premier League nel mio futuro? Non ci ho ancora mai giocato in carriera, sarebbe la ciliegina sulla torta. Mi piace come campionato perché l’arbitro fischia poco e ci sono molte ripartenze. Per prepararmi a ritmi più alti come quelli che ci sono in Inghilterra, ho fatto un lavoro extra con istruttori di fitness”.