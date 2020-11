Khedira: “Situazione alla Juventus non dipende da Pirlo. Mi piacerebbe la Premier League…”

Sami Khedira spera ancora in un posto alla Juventus ma sa bene che il suo futuro è ben lontano dall’Italia o, per lo meno, da Torino. Il centrocampista tedesco è intervenuto alla Zdf per parlare del suo momento attuale ma anche del suo destino lontano dai colori bianconeri.

Khedira si racconta

“Se si presenta l’opportunità di andare in Premier League, può essere un’opzione. Sono un grande tifoso della Premier”, ha detto Khedira ribadendo i concetti espressi anche in passato. “Everto e Tottenham con Ancelotti e Mourinho? Ci sono dialoghi e confronti, dopo il tempo insieme al Real Madrid non abbiamo mai perso i contatti”. “In ogni caso io cerco di dare il massimo. Se non posso farlo in partita lo faccio in allenamento e fuori dal campo. Quando andrò via, voglio che la Juve e i suoi tifosi mi ricordino come un grande giocatore. La situazione attuale non dipende da Pirlo, non sono arrabbiato, capisco il suo modo di giocare a calcio”. “Via a gennaio? Non credo. Sto puntando a rispettare il mio contratto che dura fino all’estate 2021”.