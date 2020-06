Khedira: “Sogno di andare a vivere in Spagna”

Sami Khedira pensa al presente ma dà uno sguardo attento anche al futuro. Il centrocampista della Juventus è intervenuto nel corso di una diretta Instagram con i fan rispondendo a diverse domande legate proprio a quello che farà nei prossimi anni. Nessun indizio di mercato, ma solo alcuni sogni nel cassetto…

SOGNO – “Se mi piacerebbe tornare a vivere in Spagna? Questa non è una domanda facile. Io sono tedesco e sono sempre felice quando sono in Germania. Ma per esempio anche qui in Italia sto bene, sono a mio agio e sono trattato bene. Il cibo è delizioso, il Paese è bellissimo e le persone sono simpatiche. Anche negli USA sono a mio agio. Ma in Spagna. Beh, la Spagna è il Paese che mi ha impressionato di più. Ho vissuto lì per cinque anni e ho conosciuto persone fantastiche, il Paese e il cibo sono fantastici. Spero di avere l’opportunità di vivere di nuovo in Spagna, sono felice di aver avuto la possibilità di conoscerla”, ha spiegato Khedira.