Kimmich duro: “Boicottaggio Qatar 2022? Siamo in ritardo di 10 anni…”

Il centrocampista del Bayern Monaco e della Germania Joshua Kimmich ha condiviso le sue opinioni su un possibile boicottaggio della Coppa del Mondo 2022 in Qatar a seguito delle polemiche relative al mancato rispetto dei diritti umani per i lavoratori che sono morti nei cantieri per preparare gli impianti per il prossimo torneo internazionale. Come riporta anche L’Equipe, il calciatore ritiene che tali polemiche potessero sorgere ben prima in quanto già note.

Kimmich: “Dovevamo pensarci 10 anni fa”

“Penso che siamo in ritardo di 10 anni per il boicottaggio della Coppa del Mondo in Qatar”, ha detto senza giri di parole Kimmich. “Il luogo del torneo non è diventato noto quest’anno quindi si sarebbe dovuto pensare a un boicottaggio 10 anni fa”.

E quindi cosa fare adesso? Il giocatore tedesco ha le idee chiare: “Penso che in questo momenti sia necessario cogliere l’opportunità e utilizzare tutte le piattaforme per parlare di cose importanti, sensibilizzare sulla questione. Ma non sono solo noi giocatori. Dobbiamo lavorare insieme”.

Il riferimento del giocatore è in merito alle indiscrezioni del Guardian che nelle scorse ore aveva parlato di quasi settemila lavorati che avevano perso la vita dal dicembre 2010 nei cantieri per la costruzione degli impianti per Qatar 2022.

Intanto la Federazione tedesca ha dichiarato di essere contraria al boicottaggio della Coppa del Mondo, ma che sosterrà la protesta della nazionale. Il governo tedesco ha anche mostrato solidarietà con l’azione dei giocatori – come quelli della Norvegia – affermando che riflette il loro attaccamento ai valori democratici.