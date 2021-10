Kimmich non vaccinato, ministro degli interni: “Fallo per dare esempio”

Il centrocampista tedesco non si definisce no-vax ma preferisce ancora non sottoporsi al vaccino

"Non sono vaccinato contro il Covid, è vero ma ho ancora alcune preoccupazioni sulla mancanza di studi sugli effetti a lungo termine del vaccino". Erano state queste le parole di Joshua Kimmich a proposito della sua scelta di non farsi ancora vaccinare contro il coronavirus. Nonostante il suo grande impegno per la campagna vaccinale, il calciatore del Bayern Monaco è tra quei calciatori "no vax", anche se lui stesso preferisce non essere definito tale.