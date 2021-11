Kimpembe, asta benefica per Haiti: l’iniziativa del difensore del Psg

Il difensore francese protagonista con un bel gesto di solidarietà

Il difensore del Psg Presnel Kimpembe , poche ore prima del volo per Lipsia dove i parigini sono attesi per la sfida odierna di Champions League, ha riunito alcuni suoi compagni di squadra e altri sportivi per lanciare un'importante iniziativa attraverso la sua associazione STRONG3R.

Il centrale della squadra francese ha voluto dare il suo contributo per aiutare Haiti, colpita da un violento terremoto lo scorso agosto che ha provocato oltre 2000 vittime. Kimpembe, attraverso un'asta in collaborazione con medici senza frontiere, ha messo all'asta in vendita diversi oggetti tra cui magliette delle star del calcio mondiale. In particolare quelle dei suoi compagni di squadra come Lionel Messi e Neymar. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi che saranno devoluti a medici senza frontiere a favore dell'isola caraibica, da cui proviene parte della sua famiglia. Tutti gli oggetti e le magliette saranno in vendita fino a lunedì 8 novembre su drouotnline.com.