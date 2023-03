Kiyine, che volo! L’ex Venezia e Salernitana si schianta a 200 km/h

Tanta paura per l'ex giocatore che ha vestito tante maglie in Italia.

Sofian Kiyine, ex giocatore tra le altre di Chievo, Salernitana e Venezia, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. Il marocchino, attualmente al Leuven, in Belgio, si è schiantato con la sua auto a fortissima velocità.