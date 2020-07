Kjaer: “Al Milan si respira calcio. Ho sempre desiderato farne parte”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Simon Kjaer e Goal. Il difensore ha convinto il Milan grazie alle ottime prestazioni ed è stato riscattato dal Siviglia. A 31 anni, il centrale danese ha parlato del suo approdo al Diavolo e della sua carriera passata e futura.

Kjaer: “Ho sempre sognato il Milan”

“Il Milan è semplicemente il Milan”, ha ammesso il difensore. “Questo club è sempre stato un club speciale per me. Fin da quando ho lasciato la Danimarca dodici anni fa per trasferirmi al Palermo, il Milan ha sempre rappresentato il club ideale per me. Dissi al mio agente che un giorno mi sarebbe piaciuto indossare la maglia rossonera”. “Qui nel Milan si respira calcio. A San Siro, a Milanello, a Casa Milan, ovunque. Tutto ti fa capire che il Milan è una grande società, uno dei pochi club globali, un club che ha una storia straordinaria ed un grande futuro. Sono contento di fare parte di tutto questo e darò tutto per il Milan. Ci sono tifosi rossoneri ovunque e mi hanno accolto benissimo. In questo momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, sentiamo la loro mancanza a San Siro, anche perché tutti sanno quanto importante è per i calciatori giocare davanti ad un grande pubblico. Stiamo comunque ottenendo grandi risultati anche senza il loro supporto allo stadio, ma giochiamo sempre per loro, anche quando non ci sono”.

E dal Milan riparte anche il sogno Nazionale con il prossimo Europeo nel mirino: “Ci penso molto, soprattutto dopo questi anni in Nazionale. I prossimi due potrebbero essere i più emozionanti della mia intera carriera. Sto giocando nel club dei miei sogni e con la Danimarca affronterò le partite dell’Europeo disputando la partite della fase a gironi nel nostro Parker Stadium. Oltre a tutto questo, nel 2022 ci saranno anche i Mondiali”, ha concluso Kjaer.

