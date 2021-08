Kjaer: “Salvato Eriksen con l’istinto ma non sono un eroe”

Il difensore danese ricorda il suo intervento per aiutare il compagno di Nazionale ad Euro 2020

Il malore in campo, la paura sul volto dei compagni e di tutti i presenti, ma anche la prontezza di intervenire per salvare la vita al compagno e amico. Quel debutto all'Europeo della sua Danimarca non lo dimenticherà mai. Parliamo di Simon Kjaer , capitano danese e difensore del Milan , che grazie alla capacità di rimanere lucido davanti al malore accusato da Eriksen gli ha reso possibile tornare a sorridere e, senza giri di parole, a vivere.

Intervistato dal Corriere della Sera, il capitano della Nazionale danese è tornato su quei minuti di terrore vissuti ad Euro 2020 alla gara d'esordio contro la Finlandia: "Non sono un eroe. Ho fatto solo quello che dovevo fare, senza pensarci, come avrebbe fatto chiunque altro", ha esordito il calciatore che poi sui ricordi che ha di quel giorno ha aggiunto: "Prima la festa, poi il silenzio. Era un giorno storico per tutti noi danesi, la prima partita dell’Europeo, in casa nostra. Poi è successo quello che è successo. Ho avuto la prontezza di restare lucido, come tutti i miei compagni. È stato un lavoro di squadra, avremmo fatto ovviamente lo stesso se fosse stato un avversario. Tutto qua. L’unica cosa che conta è che Christian ora stia bene. Solo quello è importante"