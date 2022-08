Klinsmann e il Mondiale in Qatar: “Mi piacerebbe vincesse l’Argentina di Messi”

FAVORITI - "Onestamente, penso che per dare il nome di una squadra come favorita occorre prima guardare bene tutte le Nazionali che ci sono e che si sono qualificate e come lo hanno fatto. Sulla base di questo, oggi Argentina e Brasile hanno le maggiori possibilità. Si tratta di squadre molto motivate e desiderose di avere successo in Qatar", ha esordito Klinsmann. "Dopo queste due, ovviamente, vengono Inghilterra, Spagna, Francia, Germania e Portogallo. Ma, senza dubbio, sarà molto difficile per loro battere i sudamericani. Dall'Italia degli anni '90, l'Argentina avrebbe dovuto vincere un altro paio di Mondiali. Forse questo accadrà in Qatar. Perché no? Vorrei che vincessero, soprattutto per Messi. Magari come regalo di Natale...".