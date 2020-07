Klopp, dopo il Liverpool c’è la Germania: interesse reciproco per il ruolo da ct

Jurgen Klopp sogna la Germania e la Germania sogna Jurgen Klopp. Questa in sintesi la “relazione d’amore” tra le parti che, in un futuro ancora da definire, porterà al fatidico sì. Ne sono convinti in terra tedesca dove un giornali della Bild Christian Falk, attraverso un tweet social, conferma la posizioni del manager del Liverpool.

Klopp: futuro da ct della Germania

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp vuole cimentarsi in futuro con la squadra nazionale. Non ci sono dubbi sulla volontà del tecnico che anche in precedenza si era mostrato assolutamente interessato. Il manager ha sempre affermato di non voler diventare un tecnico “anziano” e dunque anche sulle tempistiche potrebbero esserci delle novità. L’interesse tra Klopp e la Germania sembra essere reciproco e si tratterà solo di una questione di tempo. Dopo aver conquistato Champions League e Premier League con i Reds, possibile che ben presto per il tedesco possa esserci una nuova avventura alla guida della Germania. Dopo Loew, sembra proprio sarà il suo turno.

