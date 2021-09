Klopp: “Dopo Liverpool un anno di pausa. Voglio riscoprire la normalità…”

Il manager tedesco si prenderà un anno sabbatico dopo la fine del contratto con i Reds

Jurgen Klopp ha le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro dopo Liverpool . Il manager Reds ha spiegato a RTL.de, quali sono i suoi piani una volta concluso il contratto con il club inglese. L'idea è quella di una pausa per ritrovare un po' di normalità...

STOP - "Quando scadrà il mio contratto con il Liverpool, qualunque cosa accada, voglio prima riscoprire com'è condurre di nuovo una vita normale. Ci sarà un anno di pausa", ha detto Klopp. "Non l'ho mai avuto prima. Ma sono estremamente rilassato in tal senso. Quando sei via per un anno, può essere positivo per una serie di motivi. Ad esempio, nessuno esprimerà qualcosa di negativo nei miei confronti e questo già è un bene (ride ndr). Ci sono molti buoni allenatori al mondo...". Il tecnico tedesco, lo ricordiamo, guida il Liverpool dal 2015 e al momento ha un contratto che lo lega al club inglese fino all'estate del 2024.