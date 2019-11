Klopp elegge il Pallone d’Oro: “Messi dovrebbe vincerlo sempre, ma vista la scorsa stagione deve trionfare…”

Ancora circa un mese all’assegnazione del Pallone d’Oro 2019. Diversi i dubbi su chi potrà portarsi a casa l’ambito trofeo. A parlare proprio dei candidati e dei favoriti, è stato l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che ha condiviso le sue opinioni ai microfoni di Sky Sports.

FAVORITI – Secondo il tecnico tedesco, a giocarsi il Pallone d’Oro sarebbero in due: Lionel Messi e Virgil Van Dijk: “Se dai il Pallone d’Oro al miglior giocatore di calcio della generazione, allora dovrebbero darlo sempre a Lionel Messi. È così. Non c’è dubbio. Ma se dai un premio al miglior giocatore dell’ultima stagione, beh, Virgil van Dijk dovrebbe diventare il prossimo Pallone d’Oro. Non so come sarà risolto esattamente questa corsa al premio ma io la vedo in questa maniera. Il miglior giocatore in assoluto resta Lionel Messi, ma iIl miglior giocatore della scorsa stagione è stato senza dubbio Virgil. Vediamo cosa succederà…”, ha concluso Klopp.