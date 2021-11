Klopp, 200 vittorie col Liverpool: solo il quinto allenatore a riuscirci. E su Simeone…

Importante record per il manager Reds

Ai microfoni di Sky, lo stesso Klopp ha commentato il trionfo con l’Atletico Madrid che ha dato il passaggio agli ottavi al suo Liverpool: "In una competizione come la Champions non conta chi sia la squadra migliore: devi essere la quadra più in forma al momento giusto e devi prendere sempre le decisioni giuste", ha detto il tedesco. "Siamo contenti di esserci qualificati agli ottavi così presto, pensavo fosse impossibile con un girone del genere. Nel calcio è importante giocare bene e avere ritmo: è quello che abbiamo fatto in queste partite e che dobbiamo fare anche in Premier League. Stretta di mano con Simeone? Commettere un errore non è un problema, rispetto tutte le posizioni e stringerò la mano ad altre persone. Liverpool come la Ferrari? Mi piace questo paragone. Siamo stati la squadra migliore, sia quando erano in undici che in dieci. Non era facile segnare 5 gol a loro in 2 gare e avremo potuto segnare di più. E’ stata una serata quasi perfetta, purtroppo abbiamo perso Firmino per un problema al flessore e questo è un peccato".